Os 15 dias de boatos sobre Pix que abalaram governo Lula

Desde então, popularizou-se e virou um dos principais meios de pagamento no país. Em 2024, movimentou R$ 26,4 trilhões, crescimento de 54,6% em relação ao ano anterior e recorde no volume transferido, conforme os dados divulgados pelo BC nesta quinta (16/1).

18 de setembro de 2024: o anúncio

A norma revogada atualizava esses valores para R$ 5 mil, no caso de pessoa física, e para R$ 15 mil, no caso de pessoa jurídica, e ampliava o rol de instituições que deveria se reportar à Receita.

As informações enviadas ao fisco já eram e continuariam sendo protegidas por sigilo bancário e apresentadas de forma consolidada, sem que houvesse detalhamento do tipo de transação efetuada, origem ou natureza dos gastos efetuados.

1° de janeiro de 2025: a norma entra em vigor

7 de janeiro: Receita publica o primeiro desmentido

“Os dados recebidos poderão, por exemplo, ser disponibilizados na declaração pré-preenchida do imposto de renda da pessoa física no próximo ano, evitando-se divergências.”

9 de janeiro: vídeo falso e pronunciamento de Haddad

10 de janeiro: Lula se manifesta

13 de janeiro: Bolsonaro entra em cena

14 de janeiro: vídeo de Nikolas e mudança de ministro

Um vídeo sobre o debate publicado no Instagram pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) viralizou nas redes sociais — atualmente, está com mais de 286 milhões de visualizações no Instagram.

Ferreira criticou o aumento da fiscalização sobre as informações bancárias e a qualidade dos serviços públicos mantidos com o dinheiro dos impostos, como saúde e educação.

Em discurso durante o evento, Palmeira lamentou que os “avanços [do governo] nem sempre são percebidos por uma parcela da população” e citou as “mentiras nos ambientes digitais”.

Vídeo do deputado Nikolas Ferreira sobre a polêmica do Pix viralizou nas redes sociais/Foto: Getty Images

Vídeo do deputado Nikolas Ferreira sobre a polêmica do Pix viralizou nas redes sociais/Foto: Getty Images

15 de janeiro: o fim antecipado

O ministro ainda detalhou que o presidente Lula vai assinar uma medida provisória (MP) para assegurar que as transações via Pix não sejam tributadas.

“O ato que o Barreirinhas acaba de anunciar é justamente para dar força à tramitação de uma MP que o presidente está para assinar […] que reforça os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do Pix, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do Pix”, disse Haddad.