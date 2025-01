Papa Francisco diz que Igreja Católica está pronta para escolher uma data fixa para a Páscoa

O Papa Francisco disse neste sábado (25) que a Igreja Católica está disposta a aceitar um domingo fixo para a Páscoa, visto que o feriado religioso é celebrado em datas diferentes todos os anos. Também há diferenças nas datas da Igreja Católica e da Ortodoxa.

Isso acontece porque a Igreja Católica faz o cálculo do dia da Páscoa conforme o calendário gregoriano, introduzido em 1582. É o calendário usado oficialmente pela maioria dos países, com 12 meses.

Enquanto isso, a Igreja Ortodoxa faz o cálculo da Páscoa com base no calendário juliano, que caiu em desuso após o século 16. Essa diferença geralmente faz com que o feriado seja celebrado em datas diferentes pelas duas igrejas, com intervalos de semanas.