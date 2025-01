Paradeiro da atriz Maria Gladys é revelado e filha se pronuncia

Maria Thereza Mello, filha da atriz Maria Gladys, que já fez diversas novelas na Globo, usou as redes sociais para aliviar os seguidores e fãs da artista. Ela revelou que a famosa foi reencontrada e deu detalhes do paradeiro da mãe. Maria Gladys sumiu em Copacabana, nesta quarta-feira (1°/01), e deixou muita gente nas redes preocupada.

“Amigos obrigada pela atenção. Consegui achá-la”, escreveu Maria Thereza em seu perfil no Facebook. De acordo com ela, a atriz estava em um hotel na praia do Flamengo. “Está no hotel Venezuela no Flamengo. Desculpem o susto, é porque ela está em um apartamento na Sá Ferreira e quando cheguei e não a encontrei, entrei em pânico. Gratidão”, concluiu.

De acordo com Maria Thereza Mello, a atriz Maria Gladys, de 85 anos, teria desaparecido após as comemorações do Réveillon em Copacabana. “Amigos, Maria Gladys está desaparecida desde ontem as 5 da manhã! A polícia diz que precisa esperar 24 horas. Não sei o que fazer! Socorro!”, publicou ela nas redes sociais. Ela foi encontrada poucas horas depois.

O curioso é que Maria Gladys foi localizada por causa de uma usuária do X. “Eu e a avó da atriz americana Mia Goth”, escreveu a moça, que mantém uma conta de fã de Malu Galli, na legenda de uma foto com a atriz. Logo, uma outra internauta fez o alerta: “Avisa à família dela, porque a Thereza, uma das filhas dela, está procurando ela”.

Maria Gladys inicou na TV em 1979, participando de obras de sucesso como Grande Sertão: Veredas; Top Model; Delegacia de Mulheres; Fera Ferida; As Noivas de Copacabana; e Hilda Furacão, todas na Globo.

Porém, ganhou destaque depois de viver Lucimar, em Vale Tudo, na década de 1980. Foi mãe solo aos 15 anos e grande amiga de Tim Maia, Erasmo Carlos e Roberto Carlos. Mais que isso: a artista foi a primeira namorada séria do Rei.

Recentemente, Maria Gladys causou polêmica ao revelar ser usuária de cannabis para recreação. “Sou maconheira, sou hippie, acho uma hipocrisia a proibição. Não faz mal a ninguém. Eu fumo todo dia. Fumo na rua, como protesto. Eu sou de uma geração que protestou contra a ditadura. Eu estou acostumada com isso”, lembrou.