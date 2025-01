Pastor diz que depressão de Fábio de Melo é medo de “sair do armário”

O pastor Flávio Amaral, produtor de conteúdo no canal Libertos por Deus, expressou a sua opinião sobre o padre Fábio de Melo e criou polêmica na internet. Para ele, o líder religioso, que revelou diagnóstico de depressão recentemente, está prestes a “sair do armário”.

O dono do canal do YouTube afirmou que ele não é o único que pensa dessa maneira e que “muitas pessoas” acreditam que Fábio de Melo sofre por não revelar a sua orientação sexual.

“Padre com depressão por causa de sua vida sexual? Por que não saiu do armário, por que não casou com uma mulher? Ou por que não tem um homem, ou por que não faz sexo?”, questionou Amaral.

Por fim, ele mostrou a Bíblia que segurava e mandou uma mensagem para Fábio de Melo: “Querido, seja qual for o motivo, este aqui é o remédio para qualquer depressão”.

Vale lembrar que, apesar da declaração de Amaral, a depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa. Caso perceba sintomas ou queira desabafar, ligue para o Centro de Valorização da Vida, que funciona 24 horas por dia, por meio do número 188 ou chat.