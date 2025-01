Pescadores resgatam voadeira que desapareceu no rio Purus após naufrágio

A determinação de dois pescadores amazônicos resultou no resgate de uma voadeira que havia naufragado no Rio Purus. João do Biu e Chico Boa União, moradores da região, encontraram a embarcação na tarde do último domingo (1º), distante do local onde havia ocorrido o acidente, graças à vazante do rio.

A descoberta aconteceu enquanto os pescadores lançavam suas redes para a pesca, nas proximidades do Seringal Sardinha. A malhadeira acabou enganchando em algo submerso, levando os homens a realizarem mergulhos para investigar. Foi então que localizaram a voadeira, que estava parcialmente coberta pela lama no fundo do rio.

Com a ajuda de familiares, João e Chico trabalharam durante horas para retirar a embarcação das águas. “Eles não desistiram. A força de vontade e a experiência na região foram essenciais para esse resgate”, explicou Luiz Felipe, enteado de um dos pescadores.

A voadeira foi localizada bem distante do ponto do naufrágio, mostrando como as correntes e a vazante do Rio Purus influenciaram na movimentação da embarcação. Agora, graças ao esforço e dedicação dos pescadores, o barco será devolvido ao proprietário.

A história destaca a importância da solidariedade e do conhecimento local no enfrentamento dos desafios impostos pelo cotidiano ribeirinho. “O que parecia impossível se tornou realidade pelas mãos de quem conhece o rio como ninguém”, comentou um morador da região.