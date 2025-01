O ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, que antes havia anunciado ser candidato ao Governo nas eleições de 2026, revelou ao ContilNet que desistiu de disputar o cargo e vai apoiar o nome escolhido pelo governador Gladson Cameli.

E esse deve ser o caminho de muita gente que queimou a largada e anunciou ser candidato antes da hora ideal. Todos os nomes que se colocaram à disposição até agora sabem: ganha quem tiver o apoio de Gladson. O que é natural. Ele além de ser a maior liderança política do estado, tem a máquina do Governo nas mãos. Nos últimos anos, foi raro ver um governador que não conseguiu emplacar seu sucessor. E Gladson, com toda a sua força política, deve ter sucesso nessa missão.

De olho no outro

Gladson não deve focar todas as suas energias unicamente na sua campanha para o Senado Federal – que já está muito bem encaminhada, afinal, ele já aparece liderando as pesquisas dois anos antes do pleito -. O governador sabe a importância de ter alguém do seu grupo político sentado na cadeira do Palácio Rio Branco e vai fazer campanha para seu candidato ao Governo, assim como fez no ano passado, em que caiu de cabeça para eleger o prefeito Tião Bocalom, como se a eleição fosse dele.

Começou a dar sinais

Gerlen ganhou as eleições. Isso é um fato. Mas parece que a sua gestão não anda sendo agraciada no governo Gladson. Apesar da vitória, o novo prefeito vem perdendo diversos cargos do Executivo Estadual em Sena Madureira para o grupo do seu maior rival, Mazinho Serafim.

A primeira foi o núcleo da Educação. Agora, a direção do presídio da cidade. Até o momento, Gerlen garante que a relação com Gladson não está abalada.

Coube a vice

Com as sucessivas ‘derrotas’ para Mazinho, Gerlen precisou recorrer a vice-governadora Mailza Assis, que conseguiu apaziguar as coisas.

Só não sabemos até quando a paciência de Gerlen vai perdurar.

Mostrou competência

O vice-prefeito Alysson Bestene, que responde pela prefeitura, mostrou como é fácil gerir uma cidade quando se tem responsabilidade. Marcou presença em várias reuniões, visitou bairros e tratou de problemas com muita seriedade – como foi no caso da situação de emergência da ETA 2 e no preparo do Parque de Exposições para uma eventual enchente -.

Não deve durar muito tempo

Em menos de 1 mês no cargo de secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz já conseguiu alguns processos movidos pelo Ministério Público. Se não conseguir segurar a língua, ele não deve durar muito tempo no cargo. A questão já vem sendo tratada como um problema em potencial pela cúpula da prefeitura de Rio Branco.