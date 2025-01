Polícia Militar prende traficante com drogas e extensa ficha criminal na capital e no interior

Pablo da Silva Oliveira, de 24 anos, foi preso sob acusação de tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (30), na Rua Bolívia, no bairro Baixada do Habitasa, em Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do 1° Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), a guarnição realizava um patrulhamento de rotina quando avistou o suspeito arremessando um saco por cima de uma cerca. O local já é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, o que levou a equipe a agir rapidamente, localizando tanto o material descartado quanto o suspeito, que não ofereceu resistência à prisão.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 37 trouxinhas de cocaína e um celular com Pablo. Em buscas pelo local, localizaram ainda um pote contendo mais 30 invólucros da mesma substância, totalizando 67 trouxinhas de cocaína, além de um invólucro de maconha e uma balança de precisão.

Após consulta no sistema, constatou-se que o suspeito já possuía diversas passagens pela polícia, incluindo crimes de tráfico de drogas e participação em organização criminosa, tanto na capital quanto no interior do estado.

Diante dos fatos, Pablo foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), juntamente com todo o material apreendido, para os procedimentos cabíveis.