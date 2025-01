Polícia prende líder de facção no interior do Acre; ele portava arma, drogas e munição

Por meio do trabalho de inteligência, a Polícia Militar de Sena Madureira conseguiu tirar de circulação nesta semana o líder de uma organização criminosa que estava operando no bairro Segundo Distrito. Com ele, os militares apreenderam uma arma de fogo carregada de balas.

A equipe conseguiu levantar informações de que o infrator estaria armado em uma casa se preparando para comercializar entorpecentes na companhia de outro criminoso. A ocorrência se deu na rua Raul Tamburini.

Em determinado momento, os militares avistaram os dois que saíram correndo em disparada, verificou-se que J. S. A, apontado como liderança de facção, adentrou na casa de seus pais portando um objeto aparentando ser arma de fogo. Após conversa com o dono da casa, ele permitiu a entrada dos PMs. No local, foi encontrado um revólver calibre 38, de numeração 600931, com 16 balas do mesmo calibre intactas. Além disso, dentro do vaso sanitário foram encontradas 04 trouxinhas de cocaína.

Desse modo, o infrator foi preso em flagrante e conduzido para a Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira para os procedimentos de praxe.

Apontado como chefe da facção B13, do bairro Segundo Distrito, J.S.A já havia sido preso anteriormente por portar drogas e também sob acusação de ocultação de cadáver.