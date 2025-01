Pontes, casas populares e estradas: veja as obras que o Governo pretende executar em 2025

O Governo do Estado anunciou, nesta semana, que já dispõe de R$ 179 milhões para investir em obras importantes ao longo do ano de 2025. Nesta terça-feira (14), a Casa Civil reuniu os gestores das principais pastas do Executivo para tratar do planejamento.

O governador Gladson Cameli solicitou aos secretários que apresentem cronogramas detalhados de execução para definir as prioridades. Em entrevista ao ContilNet, também nesta terça-feira (14), ele reforçou o foco na implementação das ações:

“Já determinei à minha equipe que entregue todos os cronogramas necessários para que possamos dar o pontapé inicial nas obras. Já disse que 2025 será um ano de execução, e não vamos abrir mão disso”, afirmou Cameli.

O valor disponível para as obras é composto por dois aportes principais: R$ 32 milhões provenientes de depósitos judiciais liberados e R$ 147 milhões oriundos de uma contrapartida do Banco do Brasil para a gestão da folha de pagamentos do Estado.

A reportagem ouviu Ítalo Lopes, secretário da Secretaria de Obras Públicas do Estado (Seop), para obter detalhes sobre as prioridades governamentais:

“Temos muitas obras que serão contempladas em 2025, e já estamos tratando desse tema diretamente com o governador Gladson Cameli e a Casa Civil. A orientação é transformar o Acre em um verdadeiro canteiro de obras. Há iniciativas que pertencem a diversas secretarias, mas, na Seop, temos projetos em fase de conclusão e outros prontos para serem iniciados neste ano”, explicou Lopes.

As ações previstas abrangem desde a construção de unidades habitacionais, hospitais, pontes e rodovias até a revitalização de espaços públicos. Entre as secretarias envolvidas, destacam-se a Sesacre, o Deracre, a Sehurb e a Sejusp.

Confira algumas obras programadas para 2025: