Porto Velho e Humaitá podem fazer duelo da Copa Verde no Florestão

A partida entre Porto Velho e Humaitá programada para quarta (22), às 17h (hora do Acre), no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, Rondônia, na estreia das duas equipes na Copa Verde de 2025 pode ser disputada no Florestão. O Aluízio Ferreira não tem todos os laudos exigidos pela CBF e por isso pode ocorrer a mudança.

A diretoria do Porto Velho vai tentar a liberação do Aluízio Ferreira nesta segunda-feira (20), prazo limite para definição do local do jogo. Contudo, na última sexta os dirigentes da Locomotiva fizeram uma consulta a Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) para saber a possibilidade do jogo ser disputado em Rio Branco. O Florestão tem todos os laudos.

A diretoria do Humaitá mudou a programação da viagem para a capital rondoniense. O elenco do Tourão viajaria nesta segunda, mas para reduzir os custos o embarque será na terça, 21, pela manhã, se a partida for confirmada no Aluízio Ferreira.