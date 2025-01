Prefeitura de Rio Branco divulga lei dos anos 60 que encerra polêmica sobre uso das cores azul e branco

A Prefeitura de Rio Branco revelou um documento histórico que promete encerrar a polêmica envolvendo o uso das cores azul e branco nos espaços públicos e eventos institucionais. A oposição vinha acusando o prefeito de utilizar as cores como uma forma de promover o partido político à frente da gestão.

No entanto, um manuscrito datado da década de 1960 comprova que a primeira lei municipal oficializou essas cores como símbolos do município.

O documento, preservado nos arquivos da prefeitura, será digitalizado e integrado ao Portal de Transparência, ferramenta recentemente lançada pela Secretaria de Gestão Administrativa (SMGA).

O portal reúne mais de 3 mil legislações municipais, incluindo leis orgânicas, ordinárias e decretos, e é acessível a toda a comunidade. Segundo o prefeito, o objetivo da plataforma é facilitar a consulta às normas jurídicas e reforçar o compromisso com a transparência.

“Incluímos a lei que gerou toda essa polêmica sobre o azul no portal. É uma prova clara do nosso compromisso com a transparência. Qualquer cidadão pode consultar lei por lei, desde a criação do município até os dias atuais”, afirmou.