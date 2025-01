Prefeitura emite nota sobre tentativa de estupro contra mulher que fazia caminhada em trilha do Horto

Diante das informações de que, na manhã de sábado (11), um homem tentou agarrar uma mulher e levá-la para um matagal para, possivelmente, estuprá-la, enquanto ela caminhava sozinha por uma das trilhas do Horto Florestal, em Rio Branco, a Prefeitura Municipal emitiu, na manhã deste domingo (12), uma nota sobre o assunto. O agressor já foi identificado e preso pela Polícia Militar.

A Prefeitura declarou que, “desde o início da gestão do prefeito Tião Bocalom, a Prefeitura não tem medido esforços para garantir a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos que utilizam os espaços públicos da cidade”. E acrescentou: “Com relação ao lamentável crime ocorrido no dia 11 de janeiro no Horto Florestal, informamos que, desde o momento em que tomamos conhecimento do fato, todas as medidas cabíveis foram adotadas, em estreita colaboração com as autoridades competentes. Reiteramos ainda que a Prefeitura de Rio Branco se coloca à disposição para prestar toda a assistência necessária à vítima.”

De acordo com a nota, entre as ações realizadas para combater crimes nos parques da cidade, incluindo o Horto Florestal, destaca-se a instalação de câmeras de segurança nos parques públicos, monitoradas pela Polícia Militar do Estado do Acre, o reforço do policiamento militar nesses locais, a ampliação da iluminação e as melhorias estruturais implementadas nos espaços de convivência.

Aliás, foram esses mecanismos de segurança que permitiram a identificação do acusado pelas agressões à mulher. O suspeito, de 35 anos, foi preso na tarde de sábado no bairro Tancredo Neves. Ele teria sido reconhecido pelas imagens das câmeras instaladas no local.

Segundo a Prefeitura de Rio Branco, “essas iniciativas refletem o compromisso da gestão com a prevenção de práticas delitivas e com a promoção de ambientes seguros e acolhedores para a população. Reafirmamos nosso compromisso de continuar trabalhando incansavelmente para proporcionar segurança, qualidade de vida e tranquilidade a todos os moradores e visitantes de nossa cidade”, acrescentou a nota.