Prefeitura lança processo seletivo com mais de 300 vagas; salário ultrapassa R$ 3 mil

A Prefeitura de Sena Madureira lançou nesta quinta-feira (23) um processo seletivo com 315 vagas para os cargos de professor, cuidador e assistente de sala.

Os convocados serão lotados em escolas da rede pública municipal de ensino, na zona urbana e rural.

A remuneração mínima é de R$ 1.673,92 para assistente de sala e cuidador, numa carga horária de 40 horas semanais. O salário para professores de áreas específicas chega a R$ 3.017,46, com exceção dos que vão atuar na educação infantil, que receberão R$ 2.514,55 (magistério).

As inscrições serão realizadas exclusivamente online, “pela internet”, através do site oficial do município de Sena Madureira, mediante link que direcionará o candidato para o site da DECORP, iniciando-se em 23 de janeiro de 2025 e encerrando-se no dia 03 de fevereiro de 2025.

A taxa de inscrição é de R$ 50 para nível médio (com provas pela manhã) e R$ 65 para nível superior (provas pela parte da tarde).

As provas objetivas serão realizadas no dia 23 de fevereiro.

VEJA O EDITAL COMPLETO: