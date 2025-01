Premier League: Arsenal vira sobre Brentford com gols de brasileiros

O ano começou com o pé direito para os brasileiros do Arsenal. Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli comandaram a virada dos Gunners para cima do Brentford, nesta quinta-feira (1/1), pela 19ª rodada da Premier League – a primeira partida de 2025. O resultado de 3 x 1 deixa o time dos brasileiros em segundo lugar no Campeonato Inglês a seis pontos do líder Liverpool, que tem 45.

O Brentford abriu o placar no primeiro tempo com Bryan Mbeumo, mas a reação do Arsenal foi rápida. Gabriel Jesus empatou antes do intervalo. No segundo tempo, Mikel Merino fez o da virada e Gabriel Martinelli ampliou a vitória fora de casa, no Gtech Community Stadium.

A Premier League terá continuidade, neste sábado (4/1), com os jogos da 20ª rodada. Entre eles, o clássico entre o líder Liverpool e Manchester United, que vive um mau momento.