Preta Gil fala sobre recuperação após cirurgia: “Um dia de cada vez”

A cantora Preta Gil, 50, atualizou o estado de saúde nesta segunda-feira (6) e compartilhou algumas fotos no hospital. Após uma cirurgia para retirada de um tumor, no fim de dezembro, ela acalmou os fãs.

“Amores, passando aqui para deixar vocês calmos! Eu sigo aqui minha batalha. Um dia de cada vez, com fé e a cada dia me fortalecendo mais”, iniciou Preta Gil.

Na sequência, a cantora agradeceu as orações do público. “Obrigada por todas as orações e energias positivas, eu sinto elas todos os dias. Paz e amor no coração de todos, amo vocês! Já, já eu tô de volta!”, finalizou a cantora.

Nos comentários da publicação, nomes como Ivete Sangalo, Heloisa Perisse, Carlinhos Brown e sua madrasta, Flora Gil, deixaram mais mensagens de apoio à artista.

Preta Gil deu entrada no Hospital Sírio-Libanês no dia 19 de dezembro para realizar uma cirurgia de retirada de tumor, que demorou mais de 20 horas. Ela recebeu alta da UTI após 12 dias internada.

