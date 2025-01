Propaganda em ônibus em cidades na Europa apontam o Acre como destino para o turismo

O aumento da presenças de turistas internacionais, que foi de 19,8 mil pessoas em 2024 que tiveram o Acre como destino, segundo dados do Instituto Brasileiro de Turismo, a Embratur, e da própria Polícia Federal, pode estar ligada em campanhas na Europa que apontam a Amazônia como rota e destino de turismo. A campanha é executada pelo Ministério do Turismo e consiste em ônibus que circulam pelas cidades europeias, como começou a ser registrado nesta segunda-feira (13).

Dentro dos ônibus nas cidades europeias, aparecem as propagandas apontando as belezas dos Lençóis Maranhenses (MA), Alter do Chão (PA), Rio de Janeiro (RJ) e Foz do Iguaçu (PR) e Pantanal e Amazônia, incluindo o Acre, estampados no transportes públicos e nos principais pontos turísticos das cidades europeias.

A pasta chefiada por Celso Sabino deve lançar campanhas publicitárias e firmar novos acordos com organizações internacionais durante a Feira Internacional do Turismo, nos próximos dias 22 e 26 de janeiro, que acontecerá em Madrid. Foi o que anunciou em Brasília o ministro Celso Sabino.

Segundo o ministro, em 2025 o Brasil será o homenageado na 45ª edição da Feira, conhecida como Fitur. Trata-se de um evento que acontecerá entre os dias 22 e 26 de janeiro de 2025 em Madri, na Espanha. A feira de Turismo terá o México como país parceiro. A Fitur 2025 será um evento multifacetado com foco no networking, na visibilidade global, na venda direta e na formação dos profissionais.

De acordo com o Ministério do Turismo brasileiro, a posição do país na feira vai ajudar ao Brasil a se destacar no evento e, com isso, o governo federal vai conseguir atrair mais turistas.

Segundo o ministro Celso sabino, uma das prioridades da pasta, esse ano, é promover destinos brasileiros para fora, principalmente em relação à Amazônia, já que o Vrasik sediará, em novembro de 2025, a COP 30 (Conferencia de Meio Ambiente), promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), em Belém (PA).

“Nossa ideia é intensificar a divulgação de destinos que estão nas regiões Nordeste e Norte”, disse o chefe da pasta. De acordo como portal da Embratur. Segundo o ministro, essa é uma exigência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.