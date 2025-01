A influenciadora acreana, Raissa Barbosa, que participou do reality show A Fazenda 12, que está esperando seu segundo filho, revelou durante a madrugada desta quarta-feira (29), o sexo da criança. O próximo filho da influenciadora será um menino, com a informação sendo divulgada através das redes sociais. Barbosa revelou a gravidez no mês de dezembro, quando acusou o pai da criança de abandono.

Em seu perfil, a acreana ainda ressaltou os julgamentos que vem enfrentando desde o anúncio da gravidez, principalmente por não ter revelado quem é o pai da criança. “Nos últimos meses li ataques cruéis como se eu tivesse feito algo errado(…) Sim, essa gravidez não foi planejada, mas também não foi interrompida e jamais seria, nunca isso seria uma opção”.

Ela ainda revela que a gravidez não é um momento triste para ela e que a vinda dessa criança é vista como uma benção divina por ela.

“A vida me trouxe a maior bênção de todas: um bebê! Apesar dos desafios e de momentos difíceis, como ser abandonada durante a gravidez e enfrentar situações que quase colocaram tudo em risco, escolhi seguir em frente com força e amor”, continuou.

Por fim, ela diz que fez manter a gravidez foi uma escolha consciente, mesmo sem apoio do pai da criança. “Escolho o amor, escolho a luz, escolho honrar essa vida que cresce dentro de mim e proteger meu filho de toda essa maldade”, encerrou.