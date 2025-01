A posse dos novos titulares de cartórios acreanos, aconteceu na manhã desta quarta-feira (22), no Tribunal de Justiça do Acre. Entretanto, apenas uma, das 19 unidades de cartório contempladas, terá uma acreana à frente.

Nubia Soares é natural de Rio Branco, capital do estado do Acre, e buscava a aprovação em um concurso para cartórios em sua terra natal desde sua formatura no ensino superior, em 2010.

Soares já conta com experiência no ramo de cartórios, tendo trabalhado durante oito anos na Bahia, no setor de móveis de um cartório.

“Eu estou muito feliz de poder estar retornando para o meu estado, ainda mais com essa responsabilidade, que na verdade pra mim é uma grande honra, poder retornar pro meu estado e ser a única acreana aprovada no concurso público de Cartório, que é um dos concursos mais difíceis do país”, ressaltou. Ela ainda destacou a importância dos cartórios para a sociedade como um todo.

“Nosso objetivo é servir a população, servir de forma ética, de forma comprometida, com respeito, para orientar a população a utilizar os serviços do cartório, que são serviços com segurança. E de um jeito ou de outro, boa parte da vida das pessoas passa pelo cartório”, destacou.

Ela disse ainda que este momento é a realização de um sonho de longa data.

“Eu formei em 2010, então desde quando eu saí da faculdade eu já sabia o que eu queria, eu queria ser titular de cartório. Fazem 15 anos já e eu sei que é uma responsabilidade muito grande, mas eu estou muito feliz por isso e sei o quanto eu posso contribuir pro meu estado. É a realização de um sonho”, revela.

Sendo a única acreana aprovada no concurso, como forma de homenagem , Nubia Soares foi escolhida para ser a juramentista do evento.