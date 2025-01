Reserva Extrativista em Porto Velho comemora sucesso na criação de jacarés para fins comerciais

A Reserva Extrativista (Resex) Lago do Cuniã, localizada em Porto Velho, a cerca de 130 km da área urbana da cidade, em Rondônia, celebra duas décadas de atuação como referência em conservação e manejo sustentável de crocodilianos na Amazônia. Para marcar a data, o projeto, único na região a praticar o manejo de jacarés das espécies Melanosuchus niger (jacaré-açu) e Caiman crocodilus (jacaretinga), com fins socioeconômicos, publicou dois artigos científicos na revista Reptiles & Amphibians, trazendo contribuições inéditas sobre a ecologia de nidificação e o desenvolvimento embrionário do jacaré-açu.

Desde 2004, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios (RAN/ICMBio), em parceria com a NGI Cuniã-Jacundá e sob a coordenação do pesquisador Dr. Marcos Eduardo Coutinho, conduz o Plano de Pesquisa e Monitoramento das Populações Naturais de Crocodilianos na Resex.

A iniciativa conta com a colaboração de instituições como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Liverpool John Moores University (Reino Unido), além da participação de pesquisadores locais e das comunidades extrativistas da reserva.

Os dois artigos publicados em 2024 representam marcos importantes para a conservação dos crocodilianos. O primeiro estudo analisou o desenvolvimento embrionário dos jacarés-açus, identificando variações no crescimento e na massa dos embriões entre diferentes ninhos, além de desvios em eventos morfológicos em relação a estudos anteriores realizados na mesma reserva.

Já o segundo artigo explorou a ecologia térmica dos ninhos e os trade-offs entre o tamanho das ninhadas e as dimensões dos ovos. Os pesquisadores observaram que ninhadas maiores tendem a gerar ovos e filhotes menores, indicando uma relação inversa que pode impactar diretamente a sobrevivência das espécies. Esses achados oferecem percepções fundamentais para aprimorar o manejo sustentável e garantir a viabilidade das populações a longo prazo.

Ao longo da estação reprodutiva de 2024, entre setembro e dezembro, a pesquisa continuou com o uso de dataloggers para monitorar as variações de temperatura dos ninhos e do ar durante o período de incubação. Paralelamente, estudos de abundância e distribuição completaram uma série histórica de 20 anos de dados sobre as populações de jacarés na reserva.

Esse monitoramento de longo prazo tem sido essencial para compreender as dinâmicas populacionais e ajustar as estratégias de manejo. A colaboração das comunidades locais, que integram o projeto desde o início, também é um diferencial, fortalecendo a conexão entre ciência, conservação e práticas tradicionais.