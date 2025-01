Rio Branco tem a tarifa de ônibus mais barata entre as capitais do Brasil; veja valores

Com uma tarifa fixada em R$ 3,75, Rio Branco é a capital que possui a tarifa de transporte público mais barata entre todas as capitais brasileiras. A informação foi publicada pelo portal Infomoney e divulgada nas redes sociais da Prefeitura de Rio Branco nesta terça-feira (7).

De acordo com o portal, a capital com a tarifa mais cara é Florianópolis, onde a passagem custa R$ 6,90, e os pagamentos podem ser feitos em dinheiro ou por QR code. No entanto, quem utilizar o cartão de transporte poderá pagar valores diferenciados, como, por exemplo, R$ 5,75. Já para os usuários regulares, a tarifa é de R$ 6,75 para vale-transporte e cartões de turista.

Em Porto Velho, usuários que pagam em dinheiro desembolsam R$ 6 por bilhete, enquanto o valor é de R$ 4,50 para quem utiliza o cartão ComCard.

O prefeito Tião Bocalom, que está em lua de mel, comemorou o resultado e atribuiu o valor reduzido da passagem ao subsídio concedido à empresa Ricco Transporte, responsável pelo serviço na capital.