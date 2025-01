Sabrina Sato elege Giambattista Valli para assinar vestido de noiva

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes trocaram alianças em uma cerimônia intimista nesta sexta-feira (10/1) em um hotel no interior de São Paulo. Para o grande dia, Sato escolheu um vestido assinado pela renomada grife francesa Giambattista Valli.

@pedrosales_1/Instagram/Reprodução

O vestido de Sabrina Sato

Com um toque dramático, a peça se destacou pelo uso do tecido tafetá. Além desse detalhe, a combinação do corset estruturado com mangas bufantes resultou em um equilíbrio entre ousadia e romantismo.

O look foi complementado por um longo véu, decorado com um laço branco no topo da cabeça da noiva.

As imagens do vestido foram divulgadas pelo estilista Pedro Sales, responsável pelo styling de Sabrina. Nas fotos, a apresentadora aparece radiante, exibindo o visual que dialoga com o estilo arrojado e imponente, muito presente nas produções da dupla.

@pedrosales_1/Instagram/Reprodução

@pedrosales_1/Instagram/Reprodução

A escolha do vestido de Sabrina Sato reafirma o papel da apresentadora como ícone de moda e estilo, sempre à frente de tendências e marcando presença com escolhas ousadas e sofisticadas.