Saiba quem é a atriz que atropelou e matou brasileiro na Argentina

Dois turistas brasileiros foram atropelados em Buenos Aires, capital da Argentina, na quarta-feira (1º/1), um deles, um homem de 60 anos, não resistiu ao forte impacto e faleceu. Segundo autoridades locais, a suspeita pelo incidente é a atriz e empresária Patricia Scheuer.

A atriz trafegava pelo cruzamento entre as Libertador e Alvear quando perdeu o controle do veículo e acabou subindo na calçada, onde os brasileiros esperavam para atravessar a rua. Os nomes das vítimas não foram divulgados, até o momento.

Segundo o jornal La Nácion, a mulher estudou teatro, cursou direito na Universidade Católica Argentina e chegou a trabalhar como cantora. Ela ganhou relevância após protagonizar uma propaganda de uma secadora de roupas e também fez participações em novelas de época.

Patricia Scheuer também se aventurou no ramo culinário e é cofundadora de renomados restaurantes na Argentina.

Atropelamento

Informações iniciais das autoridades argentinas indicam que o casal de turistas brasileiros esperavam para atravessar uma avenida de Buenos Aires quando foram surpreendidos por Patricia Scheuer.

Ainda de acordo com as autoridades, o homem morreu no local e a esposa dele, que também não teve a identidade revelada, foi encaminhada em estado grave para o Hospital Rivadavia, onde passou por atendimento médico.