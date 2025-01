São Paulo tem virada heroica e vence o Corinthians na final da Copinha

Paulinho! Um nome para destacar a atuação heroica do São Paulo na final da Copinha neste sábado (25/1). O Tricolor havia começado a partida perdendo para o Corinthians por 2 x 0, com gols de Denner e Gui Negão, no primeiro tempo. Já próximo na saída para o vestiário, o Tricolor descontou com Paulinho. O de empate veio aos 16′ da segunda etapa, com Andrade. Até que Paulinho apareceu de novo para virar e fazer 3 x 2.

As crias de Cotia conquistaram o quinto título da maior competição de base do país. O último havia sido em em 2019, sobre o Vasco. Antes disso, havia levantado a taça em 1993, 2000, 2010. O Corinthians tem 11.

Nesta edição, o São Paulo fez uma linda festa diante de sua torcida. Por decisão do Ministério Público de SP, clássicos do estado são disputados com torcida única desde 2016. E a regra também valeu para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Apenas torcedores tricolores puderam acompanhar a grande virada no Pacaembu.

O jogo

Após um início sem muito brilho, foi o Corinthians quem começou criando. Aos 25 minutos, Nicollas mandou rasteiro e assustou a torcida. Na sequência, Ferreira carimbou a trave corintiana em chute de fora da área.

Depois disso, o placar não demorou a trabalhar. Aos 33, Denner recebeu a bola dentro da área, limpou a bateu bonito e fez 1 x 0. O Corinthians ampliou dez minutos depois, com Gui Negão. A bola veio espirrada desde o meio de campo, e após quicar em Nicollas e tocou por cima do goleiro.

O São Paulo ainda conseguiu diminuir antes do intervalo. Ferreira cobrou escanteio e Paulinho, de cabeça, fez 2 x 1. Já na volta do vestiário, Andrade, também de cabeça e após o escanteio, conseguiu o empate.

O gol salvador veio aos 20 minutos da etapa final, de novo com Paulinho, eleito craque do jogo. Maik lançou bonito e encontrou o companheiro livre na área para botar o São Paulo à frente no placar.

Veja o lance na publicação do perfil oficial da Copinha no Instagram: