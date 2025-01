São Paulo vira contra Criciúma e é finalista da Copinha 2025

De olho na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, Criciúma e São Paulo se enfrentaram na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, na primeira semifinal da competição. O Tricolor Paulista perdia até os 90 minutos, quando em dois gols de penalti, com direito a duas cavadinhas, o São Paulo garantiu a vaga na final.

O primeiro tempo foi bastante equilíbrio. O São Paulo teve momentos de pressão e rondou a área do Tigre com jogadas pelas laterais. No entanto, o time catarinense era mais perigoso nas investidas.

As chegadas foram coroadas aos 27 minutos, quando Ruan Vitor aproveitou o rebote de uma boa defesa do goleiro João Pedro para mandar para o fundo das redes. O São Paulo tentou reagir com boas jogadas, especialmente com Lucca, que em uma delas cruzou para área e encontrou Ferreira, mas o cabeceio do camisa 11 parou no goleiro Pedro do Criciúma.

No começo do segundo tempo o jogo precisou ser paralisado. Por volta dos seis minutos, a energia da Fonte Luminosa caiu, sendo religadas apenas 16 minutos do ocorrido.

Após o reinicio de partida, o Criciúma passou perto de ampliar o placar. Após cruzamento na área, o goleiro do São Paulo perdeu o tempo da bola e quase entregou de bandeja para o ataque do clube catarinense balançar o barbante.

O Tricolor Paulista respondeu logo em seguida. Também em cruzamento, o goleiro Pedro, do Criciúma, soltou a bola na área, precisando afastar com os pés.

As chances continuaram aparecendo. Dois minutos após o ataque do São Paulo, o time catarinense respondeu em bela cabeçada de Thales obrigando o goleiro do Tricolor a trabalhar.

Mas o arqueiro do Tigre também foi exigido em chutaço de Paulinho dentro da área, mandando a bola para escanteio. Na cobrança, Pedro voltou a fazer outra grande defesa, mantendo o Criciúma em vantagem no placar.

A pressão do São Paulo seguiu até os minutos finais de partida. Aos 43, o árbitro da partida, com o auxílio do VAR, assinalou penalidade a favor do Tricolor Paulista, convertida por Ryan Francisco de cavadinha.

Aos 47, o Tricolor Paulista teve outro penalti marcado após Viny Ferreira acertar o rosto de Ryan Francisco ao tentar afastar a bola da defesa. Assim como na primeira cobrança, Ryan bateu de cavadinha e garantiu o São Paulo na final da competição.

Agora o São Paulo espera o vencedor do confronto entre Grêmio e Corinthians, às 19h30, na Arena Barueri. Vale destacar que a grande final da Copinha está marcada para o dia 25 de janeiro, data de aniversário da cidade de São Paulo.