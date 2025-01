A secretaria municipal de saúde de Rio Branco se fez presente na vistoria realizada por membros do governo no parque de exposição Windy Viana, através da presença de seu secretário, Rennan Biths.

Biths afirma que haverá um ponto de atendimento dentro do parque de exposições para que os abrigados tenham acesso aos serviços de saúde oferecidos pela saúde. Além disso, o centro de zoonoses estará presente novamente, para fiscalizar as condições dos animais presentes.

“Nós começamos a realizar um planejamento para implantar aqui uma unidade de saúde completa com todos os serviços disponíveis para esse público que eventualmente possa vir ser abrigado nessa estrutura que está sendo planejada”, disse o secretário.

Rennan Biths explicou ainda que a atuação da secretaria da saúde não será apenas com a unidade que deve ser instalada dentro do parque de exposições, mas que também haverá atuação pós enchente.

“Nós temos outras frentes de trabalho, especialmente com relação às consequências da enchente. Isso vai demandar um plano de ação, em parceria com a Secretaria de Cuidados com a Cidade, para manter o ambiente limpo e adequado quando as águas começarem a baixar”, explicou

Além disso, Biths diz que garantir a higienização de certos espaços, como residências, locais públicos e vias urbanas que forem atingidas pelas enchentes também irão contribuir para a mitigação da possibilidade de proliferação de diversas doenças que podem vir junto à enchente.