Socos e tapas: homem passa 3 horas agredindo mulher dentro de carro

Um homem foi preso pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), na manhã desta sexta-feira (24/1), após agredir com socos e tapas a companheira na noite anterior. O indivíduo manteve a mulher em cárcere privado dentro de um carro durante três horas, agredindo e ameaçando de morte a vítima, no município de Luziânia (GO), onde moram.

As agressões se deram por volta das 23h dessa quinta (23/1). É possível notar no rosto da vítima as marcas dos socos e tapas que ela recebeu do marido.

Também é possível ver as marcas de sangue nas roupas da mulher:

Durante as três horas de agressões, o suspeito teria feito ameaças de morte à mulher, com frases como: “Eu vou te matar, sua piranha, sua puta” e “Eu conheço muitos matadores em Minas Gerais, vou te matar”.

Autor e vítima estão casados há um ano e dois meses. A mulher contou à PCGO que todo o relacionamento foi marcado por agressões físicas, ameaças, xingamentos e crises de ciúmes, sobretudo quando o companheiro ingeria bebida alcoólica.

Além disso, o homem já foi preso duas vezes em Minas Gerais por tentativa de homicídio, sendo uma das ocasiões contra a ex-mulher, chegando a usar arma de fogo.

O agressor foi preso no local de trabalho dele, em uma concessionária em Taguatinga. Ele foi levado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Luziânia e responderá pelos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça e cárcere privado