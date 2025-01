Ao Metrópoles, Sabrina comenta que seus planos para o futuro são crescer cada vez mais e se tornar referência nesse mercado. “Minha imagem cresceu bastante no segmento, além de ter alcançado aquele sentimento de reconhecimento pelo meu trabalho e esforço.”

Sabrina detalha sobre como o concurso a impulsionou nas redes sociais, e que tem muito comprometimento com os fãs. “Em plataformas adultas também cresci muito, até porque o público ficou mais curioso para confirmar a ‘vagina mais bonita do Brasil’”.

Além do título e do prêmio de R$ 10 mil, a influenciadora chegou ao topo do ranking do Privacy — plataforma de conteúdo adulto — como modelo.

Sabrina conta ainda que muitas mulheres a procuram nas redes sociais para saber sobre como participar de concursos como o Miss PPK. “Tudo mudou. É uma marca registrada. O concurso realmente ajuda mulheres que querem seguir no segmento.”

Prêmio do silicone mais bonito do Brasil

Agora, a organizadora do concurso ganho por Sabrina, a influenciadora Ana Otani, lançou o Miss Silicone Brasil, competição que vai eleger os mais lindos seios turbinados do país. A votação popular começa em 10 de janeiro, e a vencedora será anunciada em 28 de fevereiro, na sexta-feira de Carnaval.