Vem aí: Neymar acerta saída do Al-Hilal e Santos prepara anúncio, diz site

A qualquer momento! Após acertar bases salariais com o Santos, Neymar parece ter alinhado também uma rescisão contratual com o Al-Hilal nesta quarta (22/01). A informação foi apurada pelo portal De Olho no Peixe e confirmada por sites da Arábia Saudita. O clube brasileiro já está preparando o anúncio do jogador,

Segundo o portal árabe Okaz Sports, o craque está abrindo mão de mais de R$400 milhões previsto no contrato com o Al-Hilal em salários até o final do primeiro semestre, quando termina o vínculo com o clube saudita.

O Diário do Peixe apurou no último domingo (19/01) que Neymar já estava acertado com o Santos para retornar ao clube após 12 anos. O atacante deve ser anunciado em breve como o sétimo reforço do Peixe para 2025.

Visto como a principal revelação do clube paulista desde Pelé, Neymar é um dos principais ídolos da história do Santos. O craque disputou 230 jogos pelo clube entre 2009 e 2013 e marcou 138 gols. Em sua trajetória, foi tricampeão paulista entre 2010 e 2012.

Neymar se sagrou campeão da Copa do Brasil em 2010, a única na história do clube. Em 2011, foi campeão da Copa Libertadores. No ano seguinte, venceu a Recopa Sul-americana.

No clube, Neymar também conquistou diversas artilharias: da Copa do Brasil de 2010 (10 gols); do campeonato paulista de 2012 (20 gols); e da Libertadores de 2012 (8 gols). O craque também conquistou prêmios individuais: foi eleito Rei da América em 2011 e 2012; melhor jogador dos Paulistões de 2010, 2011, 2012, e 2013; melhor jogador do Brasileiro de 2011; melhor jogador jovem do mundo pela World Soccer em 2011; bola de Ouro da revista Placar em 2011; melhor jogador da Libertadores de 2011.