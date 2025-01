VÍDEO: colisão fatal deixa três mortos na BR-116, no interior de MG

Um grave acidente ocorrido na tarde do último domingo (26), na BR-116, entre Governador Valadares e Frei Inocêncio, resultou na morte de três pessoas.

Imagens registradas pelas câmeras de segurança de uma carreta envolvida na colisão mostram como o incidente ocorreu.

De acordo com as imagens, um carro de passeio invadiu a pista contrária em uma curva e colidiu com a carreta, que, ao perder o controle, entrou na pista oposta e bateu de frente com outro veículo que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, três ocupantes do carro de passeio perderam a vida no local. As primeiras informações indicam que as vítimas eram naturais de Guanhães (MG). Não há detalhes sobre outras vítimas ou o estado de saúde dos envolvidos no outro carro.

A polícia e equipes de resgate continuam investigando as circunstâncias do acidente e prestando apoio às vítimas.