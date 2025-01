Vídeo: homem tenta soltar fogos de artifício e fere 5

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um foguete explodiu, na terça-feira (31/12), véspera de Ano-Novo, e deixou feridos na Rua do Lazer, em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal.

Nas imagens, um homem pode ser visto apontando o artefato para o alto. De repente, o objeto começa a pegar fogo e soltar faíscas em direção a quem estava no local. O homem, então, aponta o foguete para o chão, momento em que ocorre a explosão.

Veja:

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), cinco pessoas foram atingidas pela explosão. As vítimas, conforme informou a corporação, apresentavam “lesões térmicas e cortes contusos”.

Os feridos receberam atendimento no local e foram encaminhados a um hospital da região. Um deles, contudo, de acordo com os bombeiros, não aceitou entrar na unidade de saúde.