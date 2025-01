Vídeo mostra assaltante rendendo funcionárias e roubando farmácia no interior do Acre

Na noite desta quinta-feira (2), por volta das 20h, um assalto à mão armada foi registrado em uma farmácia localizada na esquina da rua Dom Júlio Matioli com a Avenida Avelino Chaves, no centro de Sena Madureira. Este é o segundo crime dessa natureza registrado na cidade em menos de três dias.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito, um homem não identificado, entrou no estabelecimento com uma blusa amarrada ao rosto e portando uma faca do tipo peixeira. Sob ameaças, ele rendeu a atendente e levou dois celulares e uma quantia em dinheiro de R$ 70.

Câmeras de segurança captaram o momento exato em que o criminoso chega ao local, aborda a funcionária e, em seguida, foge tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências na tentativa de localizar o suspeito, mas, até o momento, não obteve sucesso. As investigações continuam e a polícia trabalha com as imagens captadas para identificar o responsável pelo crime.

Este é o segundo assalto ocorrido na cidade em menos de uma semana, o que tem gerado preocupação entre os moradores e comerciantes da região. O primeiro teve como vítima o posto Yaco, de onde três criminosos levaram 4 mil reais.

Enquanto isso, a população de Sena Madureira segue preocupada com o aumento da violência e pede por ações mais enérgicas das forças de segurança.