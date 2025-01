Vídeo mostra momento que homem em surto cai de telhado e agoniza até a morte em Rio Branco

Um vídeo do circuito de segurança do “quarteirão” que foi palco de uma morte na última terça-feira (14), na Rua Venezuela, bairro Habitasa, flagrou o momento em que um homem, conhecido como Betinho, cai de um telhado e agoniza até a morte.

A ocorrência foi gerada no SAMU para atestar um óbito por queda de altura e no momento que o SAMU chegou, de fato o homem já estava morto.

O vídeo, que vazou nas redes sociais, mostra o homem vivo e ainda agonizando no chão com policiais e moradores próximo ao corpo. O vídeo não tem áudio para ouvir o terror da conversa naquele momento e também é cortado antes da chegada do SAMU. Depois da queda do telhado, as imagens mostram somente quando a vítima já está ao solo.

No dia da ocorrência, após o SAMU atestar o óbito, o IML foi acionado para realizar a perícia e recolher o corpo.

O homem foi identificado como Roberto de Souza Morais, de 32 anos. Segundo informações de vizinhos e amigos, ele tinha se separado recentemente da esposa e há cerca de cinco dias estava fazendo uso de cocaína e perambulando pelo bairro. Na terça-feira, ele teria surtado e começado a andar por cima dos telhados, até chegar no telhado desse quarteirão, onde pediu ajuda aos gritos dizendo que estava sentindo uma forte dor no peito.

Apesar da tentativa de vizinhos, pedindo para que ele descesse do telhado, ele acabou caindo de uma altura de mais de 3m. A vítima agonizou no chão até a morte.