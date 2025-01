Homem surta, sobe em telhado de residência e morre após queda em Rio Branco

Um homem identificado apenas como Betinho morreu após cair de um telhado no final da tarde desta terça-feira (14), na Rua Venezuela, no bairro Habitasa, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Betinho, conhecido popularmente na região, estava separado da esposa há alguns dias. Nos últimos cinco dias, ele teria consumido entorpecentes e bebidas alcoólicas, o que o levou a surtar.

Durante o surto, ele começou a correr sobre os telhados das residências no bairro.

Próximo ao momento de sua queda, Betinho parou e reclamou de uma forte dor no peito. Mesmo orientado a descer do telhado, ele desmaiou e caiu de cabeça no piso do corredor de um conjunto de apartamentos. Após a queda, Betinho não resistiu e morreu no local.

Moradores da região prestaram auxílio inicial e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local, mas os socorristas apenas constataram o óbito.

A área foi isolada pela Polícia Militar, que acionou a perícia criminal e os auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML para exames cadavéricos.

Agentes da Polícia Civil, integrantes da Equipe de Pronto Emprego (EPE), realizaram os levantamentos preliminares, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

