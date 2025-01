VÍDEO: “Mr. Trump, vá se f*der”, afirma eurodeputado dinamarquês

O eurodeputado de direita dinamarquês Anders Vistisen mandou um duro recado ao presidente dos EUA, Donald Trump, durante discurso nesta terça-feira (21), no Parlamento Europeu.

“Caro presidente Trump, ouça com atenção! A Groelândia tem sido parte do Reino da Dinamarca por 800 anos. É uma parte inalienável do nosso país. Ela não está à venda. Deixa-me colocar de maneira que você possa entender: senhor Trump, vá se f*der”, afirmou.

O mediador afirmou que “se a tradução for correta, o termo que você usou não é permitido nesta Casa”, e advertiu: “haverá consequências para a mensagem que você usou.”

Entenda o caso

Trump disse no último dia 7 de janeiro que a Groelândia deveria se tornar parte dos Estados Unidos. Segundo ele, a região tem importância estratégica para a segurança nacional e também para proteger o “mundo livre”, inclusive da China e da Rússia.

O primeiro-ministro da Groelândia, Mute Egede, também afirmou que a ilha não está à venda e nunca será vendida. Trump, por sua vez, não se comprometeu a não usar a força para militar para controlar o território.

“Nós somos groenlandeses. Não queremos ser americanos. Também não queremos ser dinamarqueses. O futuro da Groenlândia será decidido pela Groenlândia”, afirmou o premier durante entrevista coletiva, observando que a ilha enfrentava uma “situação difícil”.