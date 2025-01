Viviane Araújo revela motivo de não ter participado do documentário de Belo: ‘Tá muito claro’

Viviane Araújo revelou o motivo de não ter participado do documentário feito pela Globo, sobre o ex marido, o cantor Belo. A atriz disse que não fazia mais sentido relembrar um momento do seu passado e, por isso, recusou fazer parte da produção.

Por que Viviane Araújo não quis participar do documentário do Belo?

Durante entrevista divulgada pelo Portal LeoDias, a artista confessou que não quis estar dentro do documentário pois acredita que foi um momento que ficou para trás: “Pra mim, hoje, não faz sentido. Não tô negando o passado e minha história, mas é uma coisa que tá no passado e hoje não faz parte da minha vida… Hoje eu chegar e falar e contar e tudo não tem sentido. Eu não quis participar”, disse. “[As pessoas] entenderam [porque não participou do documentário]. Não tem por que ir contra isso, a minha não vontade de estar ali. Acho que tá muito claro”, completou Viviane.

Ex do Belo assistiu seu domunentário?

A artista também foi questionada se teve a curiosidade de assistir à produção: “Não vi. Poderia até ver e falar que não vi, mas não vi mesmo… Às vezes aparecia pra mim alguma coisa [na internet] e tal e eu vi, mas qualquer coisa”, comentou.

Por que Belo e Viviane Araújo terminaram?

São diversas as histórias do término da relação que durou entre 1998 a 2007. De um lado, existem rumores de que Viviane Araújo traiu o cantor com o jogador de futebol Radamés. De outro, existe a declaração de Belo afirmando que ele foi o responsável por pular a cerca primeiro. Inclusive, ele começou a namorar com Gracyanne Barbosa poucos meses após a separação com a atriz.

Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, em 2020, Belo admitiu que traiu Viviane Araújo, mas que a amante não foi a musa fitness. “Traí ela sim, com outra mulher, mas não é a Gracyanne. E ela [Viviane Araújo] sabe disso”, afirmou o cantor. Ao ser questionado se também foi traído pela dançarina, ele respondeu: “Não posso afirmar isso, porque eu estava vivendo aquele momento”.