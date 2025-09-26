DF teve 15 mil hectares de vegetação queimados em 2025, e só um preso

Com mais de 15 mil hectares queimados no Distrito Federal neste ano, apenas uma pessoa foi presa por causar incêndio no DF. A prisão é de um adulto e ocorreu em flagrante. No ano passado, 11 pessoas foram detidas após cometerem incêndio. Os dados são da Polícia Civil do Distrito Federal.

O projeto Prometeu, da Universidade de Brasília (UnB), aponta que um incêndio florestal é geralmente de origem humana, sendo por um ato criminoso deliberado ou acidental. Os casos naturais são causados por raios, o que não é possível no período de estiagem.

A quantidade de área queimada no DF é maior do que o território de 13 regiões administrativas juntas. É como se o Varjão, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Guará, SIA, Águas Claras, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, Estrutural, Sobradinho II e Fercal fossem totalmente incendiados e sumissem do mapa do DF.

Com base no número de hectare queimado, o Metrópoles preparou um mapa interativo do Distrito Federal em que o brasiliense pode ver o que significa 15 mil hectares na região em que mora. Basta procurar o nome da região administrativa para ver, se com o incêndio que acomete o DF em 2025, o local seria 92 vezes destruído, como no Varjão, ou se poderia sobrar ainda um pouquinho, como no caso do Plano Piloto. Veja:

Os dados das áreas são de levantamentos da Pesquisa Distrital de Amostras de Domicílio (PDAD) 2024, do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, e foram consideradas as áreas incendiadas até 16 de setembro de 2025.

A área devastada no DF é ainda superior ao município de Vitória, capital do Espírito Santo, e do mesmo tamanho que Natal, capital do Rio Grande do Norte. Desta forma, o incêndio em 9 meses no DF seria o equivalente a queimar duas capitais brasileiras.

Para se ter uma ideia, só com a área queimada no Distrito Federal, seria possível construir cidades duas vezes maiores que o tamanho da ilha Manhattan, em Nova York (EUA), que tem 5,9 mil hectares de área ou 59 km².

Leia também

Ano passado ainda maior

Os 15 mil hectares fazem parte de 6.189 ocorrências de incêndios florestais espalhadas pelo Distrito Federal atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Apesar do alto número de área queimada e de ocorrências, 2025 não está além da média.

No ano passado, quando a corporação mudou a metodologia para identificar o tamanho de áreas, foram registrados 20.621 hectares até setembro (considerando o mês inteiro). O número anterior mostra que apesar dos altos dados neste ano foi ainda menor do que em geral.

16 imagens Fechar modal. 1 de 16

Divulgação/CBMDF 2 de 16

Bombeiro durante combate ao fogo em área de Cerrado

Daniel Ferreira/Metrópoles 3 de 16

Avião usado no combate às queimadas

Daniel Ferreira/Metrópoles 4 de 16

Incêndio na área da Marinha próximo a Santa Maria

Daniel Ferreira/Metrópoles 5 de 16

Fogo atingiu área de 10 hectares

Helom Borges/ Divulgação Ibram 6 de 16

Queima de lixo é a provável causa das chamas

Helom Borges/ Divulgação Ibram 7 de 16

Foram promovidos 93 bombeiros

CBMDF/Divulgação 8 de 16

Relevo da região dificultou na ocorrência

CBMDF/Divulgação 9 de 16

Bombeiros em ação

CBMDF/Divulgação 10 de 16

De janeiro até 28 de agosto deste ano, foram 5.599 ocorrências

Divulgação/CBMDF 11 de 16

Um deles teve as palmas das mãos queimadas e o outro na região das pernas

CBMDF/Divulgação 12 de 16

Ontem, foram pelo menos 72 focos de incêndio em vegetação combatidos no DF

Divulgação/CBMDF 13 de 16

Além dos prejuízos ambientais, esses casos se configuram como crimes

Divulgação/CBMDF 14 de 16

Divulgação/CBMDF 15 de 16

Nesse período de seca, a grande maioria dos incêndios ocorrem por causa da ação humana

Divulgação/CBMDF 16 de 16

Ao todo, nove regiões administrativas foram atingidas por incêndios em vegetação

Divulgação/CBMDF

No período da seca, o Corpo de Bombeiros lança a operação Verde Vivo, que serve como resposta às situações de emergência ambiental causada pelos incêndios florestais e tem o objetivo de prevenir o combate aos incêndios florestais no Distrito Federal.

“Temos equipes espalhadas pelo DF para uma resposta rápida. A nossa operação Verde Vivo é aprimorada a cada ano, assim como o treinamento dos nossos especialistas e preparo físico da tropa”, destacou o tenente-coronoel Omar, responsável pelo Centro de Comunicação Social do CBMDF. “Neste ano, além dos militares destacados exclusivamente para a Operação Verde Vivo, temos centenas de militares em condições para apoiar ocorrências de grande porte, caso necessário, a qualquer momento”, completou.

Os bombeiros também reforçam cuidados que devem ser tomados para prevenir incêndios:

Não queime lixo, folhas secas ou restos de poda;

Evite o uso do fogo para limpeza de terrenos;

Não descarte bitucas de cigarro acesas em áreas com vegetação seca ou às margens de estradas;

Se estiver acampando, só faça fogueiras em locais permitidos e sempre apague totalmente antes de sair;

Em propriedades rurais, mantenha aceiros (faixas sem vegetação) ao redor de plantações, pastos e construções;

Evite o acúmulo de vegetação seca próximo a casas, postes, cercas e estradas;

Os bombeiros ainda orientam que devem ser acionados imediatamente em caso de incêndio pelo número de telefone 193. Além disso, reforçam que só é recomendado apagar fogo se tiver o equipamento adequado e treinamento.