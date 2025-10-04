Caso Regis: o que se sabe até agora sobre assassinato de professor na fronteira do Acre

O caso do desaparecimento e assassinato do professor de zumba e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Régis”, teve desdobramentos nesta semana que chocaram a comunidade de Epitaciolândia, no interior do Acre. O corpo do educador foi localizado na quarta-feira (1) em uma cova rasa no quintal do principal suspeito, quase uma semana após ele ser visto pela última vez.

Régis havia saído para uma entrega no dia 25 de setembro e não foi mais localizado. A família registrou o desaparecimento quatro dias depois, quando perdeu contato com ele. Antes da localização do corpo, o carro do professor foi encontrado em 30 de setembro, abandonado em um ramal próximo à Villa Rosário, na Bolívia, com apenas a chave no interior. As autoridades confirmaram que o corpo encontrado naquele país não era o do professor, mas que o veículo estava relacionado ao crime.

Segundo informações da Polícia Civil do Alto Acre, coordenada pelo delegado Érick Maciel, o homicídio foi cometido por asfixia mecânica, provocada por um golpe conhecido como “mata-leão”. O principal suspeito, Victor Oliveira da Silva, 27 anos, vulgo “Coringa”, confessou o crime e indicou o local onde estava o corpo. Em depoimento, Victor relatou que mantinha um relacionamento amoroso com Régis e que a motivação do assassinato teria sido o término dessa relação.

O suspeito afirmou que chamou Régis para sua casa na noite de 29 de setembro, com a intenção de reatar o relacionamento, mas após uma discussão aplicou o golpe que deixou o professor desacordado. Victor contou acreditar, inicialmente, que a vítima havia desmaiado, mas percebeu posteriormente que ele estava morto. Ele também relatou que permaneceu dormindo ao lado do corpo durante a noite seguinte.

Para ocultar vestígios, Victor contou com a ajuda de Marijane Maffi, de 46 anos, vizinha do suspeito, que teria transportado o carro de Régis para a Bolívia. Ele afirmou que ofereceu pagamento à mulher, mas ela concordou em ajudar sem exigir remuneração. Ainda segundo o depoimento, Victor retornou à casa dela na manhã seguinte para pegar ferramentas utilizadas para abrir a cova onde enterrou o corpo.

O carro do professor, levado à Bolívia, estava localizado em um ramal a cerca de 16 quilômetros de Cobija, e a polícia investiga agora se o veículo foi vendido ou trocado por drogas. As autoridades também analisam se outras pessoas podem ter colaborado na ocultação de provas.

Victor e Marijane foram presos em flagrante na quarta-feira (1). Na audiência de custódia, realizada na quinta-feira (2), a Justiça determinou liberdade provisória para Marijane, mediante pagamento de fiança de R$ 10 mil e cumprimento de medidas cautelares, enquanto Victor teve a prisão preventiva decretada. Até o momento, Marijane não efetuou o pagamento da fiança e permanece detida. Ambos serão transferidos para Rio Branco para prosseguimento das investigações e procedimentos legais.

Segundo informações, os dois suspeitos de envolvimento no assassinato do professor e representante comercial devem ser levados para unidades prisionais em Rio Branco nos próximos dias. As autoridades não divulgaram detalhes sobre a logística da transferência dos acusados, alegando questões de segurança. A operação será conduzida por equipes da Polícia Penal e da Polícia Civil.

O corpo de Régis foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco e enterrado na manhã desta sexta-feira (3) no cemitério municipal de Epitaciolândia, em uma cerimônia que reuniu familiares, amigos, colegas de trabalho e moradores locais. Os pais do professor, vindos de Cuiabá (MT), acompanharam o enterro e destacaram o vínculo que o filho mantinha com a comunidade local, optando por sepultá-lo na cidade onde ele trabalhou e atuava socialmente.

Emocionada, a mãe de Régis discursou no momento do enterro: “Eu sou mãe desse maravilhoso e nunca mais vou ver ele. Ai meu filho, eu não tenho palavras. Eu sei que você gostaria que eu falasse muita coisa, mas eu não sei. Você não merecia o que fizeram com você.”

Ela agradeceu à comunidade e aos amigos que conviveram com o filho: “Hoje você está me deixando, tá deixando seu pai, toda sua família e esse povo maravilhoso que está aqui. Você é querido e amado meu filho, e agradeço quem trabalha com ele, quem conviveu com ele.”

O caso teve grande repercussão regional, mobilizando autoridades de Brasiléia e Epitaciolândia, que enviaram coroas de flores e mensagens de solidariedade à família. A população local também participou do cortejo, prestando homenagens ao educador que desempenhou importante papel social na cidade.

O departamento de investigação da Polícia Civil continua trabalhando para apurar todos os detalhes, incluindo a participação de terceiros na ocultação do corpo e na logística envolvendo o transporte do carro de Régis para a Bolívia. A Polícia também investiga possíveis conexões do veículo com tráfico de drogas, bem como a responsabilidade de outros envolvidos que possam ter contribuído para o crime.