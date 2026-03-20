20/03/2026
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Acreana mostra como identificar comprovantes de pagamento falsos na web

Empresária revela como golpistas simulam interesse em produtos para aplicar fraudes de pagamento e dá dicas de segurança digital

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Acreana mostra como identificar comprovantes de pagamento falsos na web
O golpe do "Pix agendado" ou comprovante editado é uma das principais ameaças ao comércio digital atualmente/ Foto: Instagram

A empresária acreana Suzana Franco acendeu um alerta importante para quem utiliza as redes sociais e o WhatsApp como ferramentas de venda. Em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, Suzana detalhou uma modalidade de golpe que tem se tornado comum: o envio de comprovantes de pagamento falsos após uma simulação de compra bem estruturada.

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No relato, a empresária explica que o criminoso entra em contato demonstrando interesse real por um produto. A conversa flui normalmente, com o golpista tirando dúvidas e realizando o agendamento da entrega. No entanto, o “bote” acontece no momento do pagamento. O suposto cliente envia uma imagem de comprovante que, à primeira vista, parece legítima, mas que não passa de uma montagem ou de um agendamento cancelado.

A regra de ouro da segurança

Acreana mostra como identificar comprovantes de pagamento falsos na web

Especialistas recomendam sempre conferir o saldo bancário antes de liberar qualquer mercadoria para entrega/ Foto: Instagram

A principal orientação da empresária é clara: nunca confie apenas na imagem enviada pelo cliente. O vendedor deve obrigatoriamente acessar o aplicativo do banco e verificar se o valor realmente caiu na conta (saldo disponível) antes de despachar o produto.

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A iniciativa da acreana foi amplamente elogiada por outros empreendedores locais, servindo como uma rede de proteção para o comércio digital no estado. Em tempos de transações instantâneas, a paciência e a conferência rigorosa dos dados são as melhores armas contra a fraude.

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