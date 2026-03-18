18/03/2026
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Alta no preço do diesel mobiliza caminhoneiros para possível paralisação nacional

Lideranças da categoria afirmam que a mobilização ganhou força em diversas regiões após sucessivas altas no preço dos combustíveis

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Alta no preço do diesel mobiliza caminhoneiros para possível paralisação nacional
Caminhoneiros discutem viabilidade de paralisação nacional devido aos custos operacionais elevados/Foto: Reprodução

A escalada nos preços dos combustíveis nas últimas semanas elevou ao limite a tensão no setor de transporte rodoviário. O avanço do valor do diesel em março motivou lideranças de caminhoneiros a intensificar a articulação para uma possível paralisação em escala nacional, com potencial de afetar o abastecimento em diversas regiões.

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De acordo com dados da Petrobras, o preço médio do combustível tem sido pressionado pela forte volatilidade do petróleo no mercado internacional, influenciada por conflitos geopolíticos recentes. Para o consumidor final, a média nacional já orbita a casa dos R$ 6,15, valor que apresenta variações significativas dependendo da localidade e da logística de distribuição.

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Representantes da categoria afirmaram que a ideia de uma greve ganhou força após a realização de assembleias regionais. O principal argumento dos transportadores é que o custo do frete não tem acompanhado a velocidade dos reajustes nas bombas, tornando a atividade economicamente inviável para muitos profissionais autônomos.

O movimento de mobilização pode resultar na suspensão total ou parcial das atividades já nos próximos dias. “O setor não suporta mais essa variação sem previsibilidade. Ou o governo intervém, ou o país corre o risco de parar novamente”, destacou uma das lideranças envolvidas nas negociações.

Até o momento, o governo federal monitora a situação por meio dos órgãos de segurança e infraestrutura. A expectativa é que novas rodadas de diálogo ocorram para tentar evitar o desabastecimento, enquanto os caminhoneiros mantêm o estado de alerta e a organização de novos pontos de concentração ao longo das principais rodovias do país.

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