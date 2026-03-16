Aluna indígena conquista prêmio após escrever texto sobre combate ao abuso contra mulheres no Acre

A estudante indígena Bárbara Rosa Batista Puyanawa, do município de Mâncio Lima, no interior do Acre, foi premiada com um computador após conquistar o terceiro lugar em um concurso de redação promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ-AC). A iniciativa fez parte da programação da Semana Justiça pela Paz em Casa, que mobilizou estudantes do Ensino Médio em atividades educativas voltadas à prevenção da violência doméstica.

A entrega do equipamento ocorreu na Escola Estadual Indígena Ixubâay Rabui Puyanawa, localizada no território do povo Puyanawa, marcando a primeira vez que a premiação do programa aconteceu dentro de uma comunidade indígena no estado. Além do computador, Bárbara e as outras vencedoras receberam brindes fornecidos pela prefeitura de Mâncio Lima.

O concurso integra o programa “Conscientização pela Paz no Lar”, que promove palestras e rodas de conversa nas escolas antes da produção das redações. A iniciativa tem como objetivo estimular os estudantes a refletirem sobre formas de romper o ciclo da violência doméstica e transformar essas reflexões em textos autorais.

LEIA TAMBÉM:

O primeiro lugar ficou com Ruberlene Nascimento da Silva, da Escola Estadual Maria Firmino, enquanto Jhenifer da Silva Matos, da Escola Primeiro de Maio, garantiu a segunda colocação. Bárbara Puyanawa completou o pódio com a terceira colocação.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Acre, a ação educativa alcançou mais de dois mil estudantes ao longo de 2025, com foco no conhecimento dos direitos das mulheres, incluindo a Lei Maria da Penha, e na promoção de debates sobre violência doméstica dentro das escolas e das comunidades.

A premiação também se estendeu à região do Juruá, incluindo os municípios de Cruzeiro do Sul e Porto Walter, onde os computadores foram entregues em cerimônia na Escola Estadual Comandante Braz de Aguiar, reunindo alunos, professores e representantes de instituições parceiras da iniciativa.