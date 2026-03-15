Amy Madigan vence Oscar de atriz coadjuvante por atuação em filme de terror A hora do mal

A atriz Amy Madigan conquistou o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Oscar por sua atuação no filme de terror A hora do mal. A vitória chamou atenção por destacar uma produção do gênero em uma das principais categorias da premiação.

O reconhecimento reforça a presença crescente de filmes de terror em grandes premiações internacionais, um espaço historicamente dominado por dramas e produções biográficas.

Na disputa pela estatueta, Madigan concorreu com outras quatro atrizes. Entre elas estavam Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, indicadas pelo filme Valor sentimental, além de Wunmi Mosaku, por Pecadores, e Teyana Taylor, indicada por Uma batalha após a outra.

A vitória de Madigan representa um momento significativo para produções de terror dentro da indústria cinematográfica. Embora o gênero seja popular entre o público, premiações tradicionais raramente reconhecem atuações ou filmes desse tipo em categorias principais.

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Com o prêmio, “A hora do mal” ganha ainda mais visibilidade no cenário internacional, reforçando o impacto do longa e da interpretação de Amy Madigan na temporada de premiações.