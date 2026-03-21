Aula gratuita de defesa pessoal para mulheres acontece amanhã em Rio Branco

A deputada estadual Dra. Michelle Melo utilizou suas redes sociais para fazer um convite especial às mulheres de Rio Branco. Neste domingo (22), será realizada uma aula de defesa pessoal voltada exclusivamente para o público feminino, com o objetivo de ensinar técnicas simples e eficazes de proteção e autoconfiança.

O evento acontece no Parque Ipê, a partir das 16h, e é totalmente gratuito. Segundo a parlamentar, a iniciativa busca oferecer ferramentas práticas para que as mulheres saibam como reagir e se proteger em situações de vulnerabilidade no dia a dia.

Técnicas acessíveis

A proposta da aula é desmistificar a defesa pessoal, focando em ensinamentos que podem ser aplicados por mulheres de todas as idades e biotipos, sem a necessidade de experiência prévia em artes marciais. O treinamento prioriza movimentos de evasão e desvencilhamento que podem fazer a diferença em momentos de risco.

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Serviço

Para participar, não é necessário realizar inscrição prévia, basta comparecer ao Parque Ipê no horário agendado. Recomenda-se o uso de roupas confortáveis que permitam a movimentação física. A ação faz parte de uma agenda de atividades voltadas ao fortalecimento e à segurança da mulher na capital acreana.

Veja o vídeo: