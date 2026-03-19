19/03/2026
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Bebê vai à creche com maconha na mochila; mãe alega descuido à polícia

Descoberta inusitada em Centro de Educação Infantil de Cascavel mobiliza Conselho Tutelar e leva mãe à delegacia para prestar depoimento

Bebê vai à creche com maconha na mochila; mãe alega descuido à polícia
Conselho Tutelar acompanha o caso para garantir a proteção e o bem-estar do bebê de 11 meses/ Foto: PCPR

Uma situação alarmante interrompeu a rotina do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Professor Paulo Marques, em Cascavel, no oeste do Paraná. Uma professora da unidade encontrou uma porção de maconha escondida na mochila de um bebê de apenas 11 meses de idade.

A descoberta ocorreu durante as atividades habituais de cuidado com a criança. Assim que a substância foi identificada, a direção da creche agiu rapidamente e acionou a Guarda Municipal. Segundo os agentes, a mãe da criança foi identificada e confrontada sobre a presença da droga no material escolar da filha.

A Justificativa

Ao ser questionada pelas autoridades, a mulher admitiu ser usuária de entorpecentes. Ela alegou que a presença da maconha na mochila foi fruto de um “descuido”, afirmando ter esquecido a substância no local por engano antes de levar a bebê para a unidade de ensino.

LEIA TAMBÉM: 

“Prefeito não sabe ouvir críticas”, diz vereadora após reunião com pais atípicos

Operação integrada prende cinco suspeitos e apreende armas na divisa do Acre

Incra libera R$ 7 milhões para famílias do Juruá: veja quem recebe

A mãe foi conduzida à delegacia da Polícia Civil junto com o material apreendido. Após prestar depoimento e ser formalmente ouvida, ela foi liberada, conforme os procedimentos legais vigentes para casos de posse para uso pessoal, mas o incidente gerou desdobramentos administrativos.

Proteção à Criança

A bebê permaneceu sob a guarda das professoras da unidade durante o desenrolar da ocorrência. O Conselho Tutelar foi imediatamente notificado e já acompanha o caso de perto. O órgão deve realizar visitas e adotar as medidas de proteção necessárias para avaliar as condições de cuidado da criança no ambiente familiar.

O episódio levanta um alerta sobre a segurança nas unidades de educação infantil e a

