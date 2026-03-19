Bebê vai à creche com maconha na mochila; mãe alega descuido à polícia

Uma situação alarmante interrompeu a rotina do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Professor Paulo Marques, em Cascavel, no oeste do Paraná. Uma professora da unidade encontrou uma porção de maconha escondida na mochila de um bebê de apenas 11 meses de idade.
A descoberta ocorreu durante as atividades habituais de cuidado com a criança. Assim que a substância foi identificada, a direção da creche agiu rapidamente e acionou a Guarda Municipal. Segundo os agentes, a mãe da criança foi identificada e confrontada sobre a presença da droga no material escolar da filha.
A Justificativa
Ao ser questionada pelas autoridades, a mulher admitiu ser usuária de entorpecentes. Ela alegou que a presença da maconha na mochila foi fruto de um “descuido”, afirmando ter esquecido a substância no local por engano antes de levar a bebê para a unidade de ensino.
A mãe foi conduzida à delegacia da Polícia Civil junto com o material apreendido. Após prestar depoimento e ser formalmente ouvida, ela foi liberada, conforme os procedimentos legais vigentes para casos de posse para uso pessoal, mas o incidente gerou desdobramentos administrativos.
Proteção à Criança
A bebê permaneceu sob a guarda das professoras da unidade durante o desenrolar da ocorrência. O Conselho Tutelar foi imediatamente notificado e já acompanha o caso de perto. O órgão deve realizar visitas e adotar as medidas de proteção necessárias para avaliar as condições de cuidado da criança no ambiente familiar.
O episódio levanta um alerta sobre a segurança nas unidades de educação infantil e a