Bocalom vistoria obras do novo Mercado Elias Mansour em Rio Branco

O ritmo de entregas e vistorias em Rio Branco segue acelerado. Apenas um dia após a inauguração oficial do Elevado Mamedio Bittar, o prefeito Tião Bocalom esteve no canteiro de obras do novo Mercado Elias Mansour para acompanhar os avanços da reconstrução de um dos maiores símbolos comerciais e culturais da capital acreana.

Através de suas redes sociais, o prefeito destacou que a gestão mantém o foco no trabalho contínuo. “Ontem entregamos uma grande obra, hoje já estamos em outra. O novo mercado vai ser um ponto turístico da nossa capital e, mais importante, vai garantir um espaço digno para os nossos feirantes”, afirmou Bocalom.

Apoio ao Empreendedorismo Feminino

A visita contou com a presença da primeira-dama, Kalen Bocalom, que trouxe um olhar focado no impacto social da obra. Ela ressaltou que o novo Elias Mansour terá um espaço estruturado e adequado especificamente para o empreendedorismo feminino. O objetivo é oferecer condições dignas e modernas para que as mulheres feirantes e artesãs possam gerir seus negócios com suporte técnico e infraestrutura de ponta.

Investimento em Mobiliário

Durante a vistoria, o prefeito Tião Bocalom relembrou um compromisso importante com os trabalhadores do local: todos os móveis e bancadas do novo mercado serão adquiridos diretamente pela Prefeitura de Rio Branco. A medida visa padronizar o atendimento e retirar o custo do mobiliário das costas dos feirantes, garantindo que o mercado já comece a operar com qualidade total.

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O projeto do novo Mercado Elias Mansour faz parte de um pacote de modernização da área central de Rio Branco, visando não apenas o comércio local, mas a transformação do espaço em um roteiro gastronômico e turístico para visitantes de todo o estado e do país.

Veja o vídeo: