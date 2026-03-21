21/03/2026
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Bocalom vistoria obras do novo Mercado Elias Mansour em Rio Branco

"A gente não para": um dia após inaugurar o Elevado, prefeito vistoria canteiro de obras do principal mercado municipal da capital

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Bocalom vistoria obras do novo Mercado Elias Mansour em Rio Branco
O prefeito Tião Bocalom e a primeira-dama Kalen Bocalom acompanharam de perto o ritmo das obras no Elias Mansour/ Foto: Instagram

O ritmo de entregas e vistorias em Rio Branco segue acelerado. Apenas um dia após a inauguração oficial do Elevado Mamedio Bittar, o prefeito Tião Bocalom esteve no canteiro de obras do novo Mercado Elias Mansour para acompanhar os avanços da reconstrução de um dos maiores símbolos comerciais e culturais da capital acreana.

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Através de suas redes sociais, o prefeito destacou que a gestão mantém o foco no trabalho contínuo. “Ontem entregamos uma grande obra, hoje já estamos em outra. O novo mercado vai ser um ponto turístico da nossa capital e, mais importante, vai garantir um espaço digno para os nossos feirantes”, afirmou Bocalom.

Bocalom vistoria obras do novo Mercado Elias Mansour em Rio Branco

O projeto do novo mercado prevê espaços modernos para transformar o local em um dos principais pontos turísticos do Acre/ Foto: Instagram

Apoio ao Empreendedorismo Feminino

A visita contou com a presença da primeira-dama, Kalen Bocalom, que trouxe um olhar focado no impacto social da obra. Ela ressaltou que o novo Elias Mansour terá um espaço estruturado e adequado especificamente para o empreendedorismo feminino. O objetivo é oferecer condições dignas e modernas para que as mulheres feirantes e artesãs possam gerir seus negócios com suporte técnico e infraestrutura de ponta.

Bocalom vistoria obras do novo Mercado Elias Mansour em Rio Branco

A estruturação de áreas para o empreendedorismo feminino é uma das apostas sociais da nova gestão do mercado/ Foto: Instagram

Investimento em Mobiliário

Durante a vistoria, o prefeito Tião Bocalom relembrou um compromisso importante com os trabalhadores do local: todos os móveis e bancadas do novo mercado serão adquiridos diretamente pela Prefeitura de Rio Branco. A medida visa padronizar o atendimento e retirar o custo do mobiliário das costas dos feirantes, garantindo que o mercado já comece a operar com qualidade total.

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O projeto do novo Mercado Elias Mansour faz parte de um pacote de modernização da área central de Rio Branco, visando não apenas o comércio local, mas a transformação do espaço em um roteiro gastronômico e turístico para visitantes de todo o estado e do país.

Veja o vídeo: 

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