15/03/2026
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Bolsonaro permanece na UTI e filho relata inchaço causado por tratamento médico

Ex-presidente está internado em hospital de Brasília e segue sob cuidados intensivos da equipe médica

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Bolsonaro permanece na UTI com broncopneumonia e filho relata inchaço causado por tratamento médico
Bolsonaro segue internado na UTI em Brasília/ Foto: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na unidade de terapia intensiva do Hospital DF Star, em Brasília, onde recebe tratamento para um quadro de broncopneumonia bacteriana bilateral. A internação já chega ao terceiro dia sob acompanhamento médico intensivo.

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Durante visita realizada na noite deste domingo (15), o filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, comentou o estado de saúde do pai e relatou mudanças físicas observadas ao longo do tratamento.

Bolsonaro permanece na UTI com broncopneumonia e filho relata inchaço causado por tratamento médico

Bolsonaro segue internado na UTI em Brasília/ Foto: Reprodução

Segundo ele, o uso de medicamentos prescritos pela equipe médica provocou alterações visíveis na aparência de Bolsonaro. Carlos afirmou que o corpo do ex-presidente está bastante inchado, efeito atribuído ao tratamento com antibióticos utilizados no combate à infecção pulmonar.

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Ainda de acordo com o relato, o estado emocional de Bolsonaro também estaria afetado diante da situação de saúde e das circunstâncias atuais. Carlos afirmou que o pai se mostra naturalmente irritado em meio ao processo de recuperação.

Diante do quadro clínico, o filho do ex-presidente defendeu a adoção de medidas que permitam a continuidade do tratamento em ambiente domiciliar. Segundo ele, a transferência para o regime de prisão domiciliar seria uma alternativa para preservar a saúde de Bolsonaro enquanto ele segue em recuperação.

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