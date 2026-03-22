22/03/2026
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Cantor João Gordo é flagrado com entorpecentes no raio-x em aeroporto

Após relatar noite difícil com febre, João Gordo é flagrado com drogas em Minas Gerais

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Cantor João Gordo é flagrado com entorpecentes no raio-x em aeroporto
João Gordo tentava embarcar de volta para São Paulo neste domingo (22) quando foi barrado na inspeção de raio-x/ Foto: Reprodução

O músico João Gordo foi detido na manhã deste domingo (22), no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. O vocalista da banda Ratos de Porão tentava embarcar com destino a São Paulo quando foi interceptado durante a inspeção de segurança de rotina.

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De acordo com informações apuradas pelo portal Itatiaia, o flagrante ocorreu no momento em que a bagagem do cantor passou pelo equipamento de raio-x. Os agentes identificaram pequenas porções de entorpecentes, totalizando cerca de 1 grama de substâncias análogas a haxixe e maconha.

Devido à pequena quantidade, configurada como posse para uso pessoal, o artista foi conduzido para prestar esclarecimentos, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado em seguida para seguir viagem.

Relato de Mal-estar

Horas antes do incidente no aeroporto, João Gordo utilizou suas redes sociais para compartilhar com os seguidores que não passou bem durante a noite anterior, após uma apresentação em Belo Horizonte. “Ontem eu estava zoado com desinteria, tive febre hoje à noite, suei para caraca, acordei todo molhado”, relatou o músico em vídeo gravado ainda no terminal de Confins.

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Mesmo com o susto da detenção e o quadro de saúde debilitado, o cantor confirmou que a agenda de shows em São Paulo para este domingo segue mantida. Até o fechamento desta reportagem, João Gordo e sua assessoria não haviam se manifestado oficialmente sobre a apreensão das drogas.

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