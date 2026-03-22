Ciclista morre atropelado no dia do próprio aniversário na Sobral, em Rio Branco

O ciclista Rizomar Nascimento de Almeida, de 44 anos, morreu na noite deste domingo (22), vítima de atropelamento no bairro Bahia Velha, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. A tragédia ocorreu justamente no dia em que ele completava mais um ano de vida.

De acordo com informações colhidas no local, Rizomar trafegava de bicicleta pela Rua Mende Sá quando tentou atravessar a via e foi atingido por um caminhão vermelho que seguia no sentido centro-bairro.

Com o impacto, a bicicleta ficou presa debaixo do veículo e há suspeita de que as rodas do caminhão tenham passado sobre o abdômen da vítima, causando um grave trauma abdominal, além de possível fratura na região do quadril.

Populares que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas ambulâncias foram enviadas ao local — uma de suporte básico e outra de suporte avançado. As equipes médicas realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), mas, apesar dos esforços, Rizomar não resistiu e morreu dentro da ambulância.

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.

O Policiamento de Trânsito isolou a área para os trabalhos da perícia criminal. Após os procedimentos, o motorista do caminhão recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde deverá prestar esclarecimentos à autoridade policial.

A bicicleta da vítima foi entregue aos familiares.