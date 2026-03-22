22/03/2026
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Ciclista morre atropelado no dia do próprio aniversário na Sobral, em Rio Branco

Populares que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

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Ciclista morre atropelado no dia do próprio aniversário na Sobral, em Rio Branco
populars acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)/ Foto: ContilNet

O ciclista Rizomar Nascimento de Almeida, de 44 anos, morreu na noite deste domingo (22), vítima de atropelamento no bairro Bahia Velha, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. A tragédia ocorreu justamente no dia em que ele completava mais um ano de vida.

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De acordo com informações colhidas no local, Rizomar trafegava de bicicleta pela Rua Mende Sá quando tentou atravessar a via e foi atingido por um caminhão vermelho que seguia no sentido centro-bairro.

Com o impacto, a bicicleta ficou presa debaixo do veículo e há suspeita de que as rodas do caminhão tenham passado sobre o abdômen da vítima, causando um grave trauma abdominal, além de possível fratura na região do quadril.

Ciclista morre atropelado no dia do próprio aniversário na Sobral, em Rio Branco

Com o impacto, a bicicleta ficou presa debaixo do veículo e há suspeita de que as rodas do caminhão tenham passado sobre seu abdômen/ Foto: ContilNet

Populares que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas ambulâncias foram enviadas ao local — uma de suporte básico e outra de suporte avançado. As equipes médicas realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), mas, apesar dos esforços, Rizomar não resistiu e morreu dentro da ambulância.

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.

O Policiamento de Trânsito isolou a área para os trabalhos da perícia criminal. Após os procedimentos, o motorista do caminhão recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde deverá prestar esclarecimentos à autoridade policial.

A bicicleta da vítima foi entregue aos familiares.

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