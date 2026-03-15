16/03/2026
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Cinema São Luiz abre portas para público acompanhar Oscar após receber gravações de O Agente Secreto

Espaço cultural reuniu espectadores para assistir à cerimônia que contou com filme gravado no local

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Cinema São Luiz abre portas para público acompanhar Oscar após receber gravações de O Agente Secreto
Cinema São Luiz recebe público para assistir Oscar/ Foto: Reprodução

O Cinema São Luiz em Recife, abriu as portas neste domingo (15) para receber o público interessado em acompanhar a cerimônia do Oscar. O espaço reuniu espectadores que se reuniram para assistir à premiação e torcer pelo cinema brasileiro durante a noite.

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O local ganhou destaque recentemente por ter servido de cenário para gravações do filme O Agente Secreto, produção que participou da disputa em uma das categorias da premiação.

Cinema São Luiz abre portas para público acompanhar Oscar após receber gravações de O Agente Secreto

Cinema São Luiz recebe público para assistir Oscar/ Foto: Reprodução

A iniciativa de abrir o cinema para o público criou um ambiente de celebração e expectativa entre os presentes, que acompanharam juntos os anúncios das categorias e os resultados da noite. Para muitos espectadores, o momento representou uma forma de valorizar o cinema nacional e apoiar produções brasileiras em uma das premiações mais importantes da indústria audiovisual.

Cinema São Luiz abre portas para público acompanhar Oscar após receber gravações de O Agente Secreto

Cinema São Luiz recebe público para assistir Oscar/ Foto: Reprodução

Além de assistir à cerimônia, os participantes também celebraram o fato de o histórico cinema ter sido escolhido como cenário para cenas da produção brasileira, reforçando a conexão do espaço com o cinema contemporâneo.

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O encontro transformou o local em um ponto de reunião para amantes da sétima arte, que acompanharam a transmissão da premiação em clima de torcida e entusiasmo.

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