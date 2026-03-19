19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Conselheiro tutelar reforça necessidade de mediadores nas escolas de Sena

Em sua fala, Emersson afirmou que a legislação voltada à inclusão não está sendo respeitada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A discussão sobre a educação inclusiva em Sena Madureira ganhou novos desdobramentos durante a reunião realizada nesta quinta-feira (19), que reuniu mães e pais atípicos, representantes da prefeitura, vereadores e o Conselho Tutelar. Na ocasião, o conselheiro tutelar Emersson Espíndola fez uma defesa enfática da contratação de mediadores para atender crianças atípicas na rede municipal de ensino.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Em sua fala, Emersson afirmou que a legislação voltada à inclusão não está sendo respeitada. Segundo ele, o Decreto nº 12.686/2025, que regulamenta diretrizes da política de inclusão, garante o direito ao acompanhamento adequado de estudantes com necessidades específicas, incluindo a disponibilização de profissionais capacitados para auxiliar no processo de aprendizagem e desenvolvimento dentro da sala de aula.

“O que está acontecendo hoje é que a lei está sendo ignorada. O decreto deixa claro que essas crianças têm direito ao suporte necessário para sua inclusão plena no ambiente escolar”, destacou o conselheiro.

Outro ponto levantado por Emersson foi a diferença entre as funções de cuidadores e mediadores, tema que tem gerado divergências entre as famílias e o poder público. De acordo com ele, enquanto o cuidador atua em demandas básicas do dia a dia, como higiene e locomoção, o mediador possui formação específica para atuar diretamente no processo pedagógico, auxiliando na interação, no aprendizado e na adaptação da criança em sala de aula.

A distinção, segundo o conselheiro, é fundamental para garantir um atendimento adequado.

“Não se pode substituir mediador por cuidador. São funções diferentes, e quem perde com isso são as crianças, que deixam de ter o acompanhamento educacional que precisam”, ressaltou.

A fala reforçou as reivindicações das famílias presentes, que há dias cobram soluções para a falta desses profissionais nas escolas do município. Para os pais, a ausência de mediadores compromete não apenas o aprendizado, mas também a permanência dos alunos em sala de aula.

LEIA TAMBÉM: 

Prefeito deixa reunião antes do fim e atitude gera revolta entre pais atípicos em Sena

Sem acesso por estrada, saúde chega de barco às comunidades do Riozinho do Rola

Ação integrada recupera 45 cabeças de gado furtadas entre Acre e Amazonas

O debate evidenciou a pressão crescente sobre a gestão municipal para que adote medidas concretas e cumpra o que determina a legislação, garantindo, na prática, uma educação inclusiva e de qualidade para todos.

 

Veja o vídeo: 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.