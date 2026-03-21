Consultor de vendas fica em estado grave após acidente com motocicleta na capital

O consultor de vendas Robson Fernandes Souza, de 35 anos, ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (21), na Rua Minas Gerais, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco, nas proximidades de uma autoescola.

De acordo com relatos de testemunhas, ele conduzia uma motocicleta Yamaha MT-03, de cor cinza, no sentido centro-bairro, quando perdeu o controle do veículo em um trecho da via que estava molhado devido à chuva.

Na sequência, o motociclista acabou colidindo violentamente contra uma estrutura de parada de ônibus e, logo após, atingiu a parede de um ginásio esportivo existente nas proximidades.

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Com a força do impacto, Robson sofreu ferimentos graves na região da cabeça, incluindo afundamento de crânio, além de lesões na testa e traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza gravíssima. Ele ficou desacordado no local até a chegada do socorro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e enviaram uma unidade de suporte avançado. Após os primeiros procedimentos de emergência, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado considerado gravíssimo.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local, isolaram a área para a realização da perícia e providenciaram o registro da ocorrência. Após os trabalhos periciais, a motocicleta foi retirada da via.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Veja o vídeo: